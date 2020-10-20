KPSS sonuçları 2020 açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr

KPSS Lisans oturumlarına katılan adaylar, KPSS sonuçları 2020 aramasına büyük ilgi gösteriyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihi bulunuyor. Takvime göre KPSS Lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacağı belirtiliyor. Peki KPSs sonuçları erken açıklandı mı, açıklanır mı? İşte KPSS sonuçları sorgulama sayfası...

KPSS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sonuç sayfasında yer alan bilgiye göre, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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