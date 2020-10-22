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22.10.2020 - 09:42 |

KPSS sonuçları 2020 | KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS girişi

KPSS lisans ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları bugün açıklandı. KPSS adayları hemen arayışa geçti. ÖSYM'nin AİS sayfasından giriş yapılarak öğrenilen KPSS sonuçları yoğun ilgi görüyor. İşte KPSS lisans sonuçları AİS girişi...

KPSS sonuçları 2020 | KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS girişi

2020 KPSS oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için harekete geçti. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre bugün açıklanacağı belirtilen KPSS sonuçları erken saatte adayların erişimine açıldı. KPSS lisans ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056' adresi üzerinen T.C. Kimlik / YU Numarası ve Aday Şifreniz ile giriş yaparak sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz.

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