KPSS sonuçları 2020 | KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS girişi

2020 KPSS oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için harekete geçti. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre bugün açıklanacağı belirtilen KPSS sonuçları erken saatte adayların erişimine açıldı. KPSS lisans ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056' adresi üzerinen T.C. Kimlik / YU Numarası ve Aday Şifreniz ile giriş yaparak sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz.

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