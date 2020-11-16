KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ilki lisans oturumu oldu. Ardından önlisans ve ortaöğretim sınavları tamamlandı. Şimdilerde KPSS DHBT başvuru işlemleri alınıyor. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman bitiyor, ücret ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğrerim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS DHBT başvuru işlemleri 6 Kasım başladı, 16 Kasım'da sona erecek.

KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar?

KPSS DHBT başvuru ücreti 80 TL.

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