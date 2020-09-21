KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans - ÖABT - Önlisans - Ortaöğretim - DHBT sınav sonuçları tarihi ÖSYM takvimi

KPSS 2020 Lisans, Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları uygulandı. Bu oturumlara katılan KPSS adayları ise sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM KPSS sonuçları 2020 tarihinide açıkladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020 Lisans, Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.