21.09.2020 - 20:16 |
KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans - ÖABT - Önlisans - Ortaöğretim - DHBT sınav sonuçları tarihi ÖSYM takvimi
KPSS Lisans ve ÖABT sınavları sona erdi. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumlarına katılan adaylar sonuçlar için sabırsızlanmaya başladı. KPSS sonuçları 2020 tarihi açıklandı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği o tarihler...
KPSS 2020 Lisans, Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları uygulandı. Bu oturumlara katılan KPSS adayları ise sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM KPSS sonuçları 2020 tarihinide açıkladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020 Lisans, Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildiBolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.