KPSS sonuçları sorgulama linki | KPSS sonuçları 2020 ÖSYM girişi

KPSS'nin lisans oturumları geçtiğimiz tarihlerde uygulandı. Sınav günü sonrasında adaylar KPSs sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarih adayları hem meraklandırdı hem de sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini düşündürdü. Peki KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları adayların erişimine ne zaman, saat kaçta açılacak?

KPSS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sonuç sayfasında yer alan bilgiye göre, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KPSS sonuçları tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları son dakika değişikliği olmazsa yarın erişime açılacak. Fakat KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı net olarak bilinmiyor. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM'nin sonuç sayfasını anlık olarak takip edebilirsiniz.

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