MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS sonuçları sorgulama linki | KPSS sonuçları 2020 ÖSYM girişi
ABONE OL
21.10.2020 - 12:22 |

KPSS sonuçları sorgulama linki | KPSS sonuçları 2020 ÖSYM girişi

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. KPSSS adayları sınav sonuçlarını sorgulama linkini araştırıyor. ÖSYM'nin sonuç sayfasından açıklanacak olan KPSS sonuçları sorgulama ekranını haberimize ekledik. Peki KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM günü duyurdu, peki saati de duyurdu mu?

KPSS sonuçları sorgulama linki | KPSS sonuçları 2020 ÖSYM girişi

KPSS'nin lisans oturumları geçtiğimiz tarihlerde uygulandı. Sınav günü sonrasında adaylar KPSs sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarih adayları hem meraklandırdı hem de sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini düşündürdü. Peki KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları adayların erişimine ne zaman, saat kaçta açılacak?

KPSS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sonuç sayfasında yer alan bilgiye göre, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KPSS sonuçları tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları son dakika değişikliği olmazsa yarın erişime açılacak. Fakat KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı net olarak bilinmiyor. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM'nin sonuç sayfasını anlık olarak takip edebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİM TIKLAYINIZ

Adnan Oktar'ın evinde 10 milyon dolar değerinde fosil ele geçirildiAdnan Oktar'ın yönettiği örgüte ait Ankara'daki iki evden yaklaşık 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 21 Ekim son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 21 Ekim son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sıradaki Haber