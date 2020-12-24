KPSS sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretimin sonuç sorgulama linki yayımlandı mı?

15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan, 22 Kasım günü sınavı uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı için heyecan dolu o gün geldi çattı. Bugün KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı aylar öncesinde belirtildi. KPSS adayları ise bugün için geri sayımda bulundu. Sabahın ilk ışıklarında KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler bilgisayar başına veya telefon başına geçti. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları bugün saat kaçta açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklanacak. Sonuç haberi, ÖSYM'nin son dakika duyuruları arasında yer aldığında haberimizin içeriğindeki link üzerinden kolaylıkla sınav sonucuna erişim sağlayabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

KPSS ortaöğretim sonuçları için bugün içinde bir saat verilmedi. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinde KPSS ortaöğretim sonuçları yer aldığında haberimizin içeriğinde de yer vereceğiz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları her ÖSYM'nin sınavında da olduğu gibi sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak KPSS puanını öğrenebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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