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03.11.2020 - 01:55 |

KPSS sonuçları açıklandı mı? Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları için gözler ÖSYM'de... Takvime göre sonuçların açıklanma tarihine epey bir süre var. Fakat net tarihi bilmeyen adaylar bilgi almak için 'KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

KPSS sonuçları açıklandı mı? Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans oturumu 25 Ekim'de gerçekleşti. Sınavın üzerinden 9 gün geçerken sonuç için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar sürekli olarak tarihleri kontrol ederken KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yoğunlaşmış durumda...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM saate dair ise bir açıklama yapmış değil.

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