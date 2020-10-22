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22.10.2020 - 08:29 |

Son dakika: KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgula

KPSS sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen KPSS Lisans/ÖABT sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açıldı. Adaylar www.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar.

Son dakika: KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgula

Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları açıklandı. KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulan KPSS Lisans sonuçları az önce erişime açıldı.

2020 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI - NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

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