22.10.2020 - 08:29 |
Son dakika: KPSS Lisans/ÖABT sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları sorgula
KPSS sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen KPSS Lisans/ÖABT sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açıldı. Adaylar www.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar.
Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları açıklandı. KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulan KPSS Lisans sonuçları az önce erişime açıldı.
2020 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI - NASIL SORGULANIR?
KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.
KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ