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22.10.2020 - 07:48 |

ÖSYM KPSS lisans sonuçları nereden sorgulanır?

KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM takvimine göre bugün açıklanacağı duyurulan KPSS sonuçları için adayların gözü ÖSYM'den gelecek haberdeydi. KPSS sonuçları açıklandı.

ÖSYM KPSS lisans sonuçları nereden sorgulanır?

KPSS Lisans sınavlarının sonuçları için bugün büyük gün. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de ilan edileceği duyurulan KPSS sonuçları erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sonuçları ÖSYM resmi internet sitesi "shttps://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS sonuçlarını öğrenebiliyor.

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