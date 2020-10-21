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21.10.2020 - 08:00 |

KPSS sonuçları için kritik tarih! KPSS Lisans sonuçları için tüm gözler ÖSYM'de...

KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin belirdiği tarihe göre KPSS sonuçları için vakit daraldı. Bu yıl KPSS lisans sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sınav başarılarını öğrenmek için heyecanlanıyor. İşte KPSS lisans sonuçlarının açıkllanacağı tarih.

KPSS sonuçları için kritik tarih! KPSS Lisans sonuçları için tüm gözler ÖSYM'de...

KPSS Lisans oturumlarına katılan adaylar, KPSS sonuçları 2020 aramasına büyük ilgi gösteriyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihi bulunuyor. Takvime göre KPSS Lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacağı belirtiliyor. Peki KPSS sonuçları erken açıklandı mı, açıklanır mı? İşte KPSS sonuçları sorgulama sayfası...

KPSS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sonuç sayfasında yer alan bilgiye göre, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİM TIKLAYINIZ

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendiArdahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.
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