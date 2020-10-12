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12.10.2020 - 00:02 |

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

KPSS Lisans sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı adaylar sürekli olarak araştırma halinde... Herkesin dilinde aynı soru var: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ekim ayının ortalarına doğru yaklaşılırken sürekli olarak yöneltiliyor. Net tarih konusunda detaylı bilgiye sahip olmayanlar sürekli araştırma halinde... İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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