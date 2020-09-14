KPSS soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi soru ve cevaplarını yayımladı

KPSS sınav soru ve cevapları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilmiş. Geçtiğimiz hafta sonunda ise KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları iki oturumda tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar KPSS soru ve cevapları ne zaman erişime açılacak sorusuna yanıt ararken ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS soru ve cevaplarının 14 Eylül tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu.

Mesleklerini devlet kadrolarında sürdürmek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı sınavların tamamlanmasının ardından sınavda sorulara verdikleri yanıtları hesaplamak isteyen adaylar için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. KPSS soru ve cevapları az önce adayların erişimine açıldı.

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