08.09.2020 - 19:27 |
KPSS soruları - cevapları 2020 ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS soruları, cevapları ve sonuçları için sabırsızlık yaşanıyor.ÖSYM tarafından her sınav sonrasında yayımlanan sınav soruları ve cevapları için arayış hız kesmiyor. 6 Eylül'de KPSS Lisans Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan adaylar kendi başarılarını ölçmek için meraklanıyor. Peki KPSS soruları - cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Tarihleri arasında alınan KPSS Lisans Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri başvuruları sonrasında sınav 6 Eylül 2020 Pazar günü tamamlandı. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuçların ne zaman açıklanacağı belirtildi. Peki KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da belli oldu mu? İşte detaylar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans - Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.