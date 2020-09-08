KPSS soruları - cevapları 2020 ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Tarihleri arasında alınan KPSS Lisans Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri başvuruları sonrasında sınav 6 Eylül 2020 Pazar günü tamamlandı. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuçların ne zaman açıklanacağı belirtildi. Peki KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da belli oldu mu? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans - Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.