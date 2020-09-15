KPSS soruları-cevapları 2020! KPPS lisans genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi soruları ve cevap anahtarı için tıkla!

Adaylar büyük bir merakla KPSS lisans soruları ve cevap anahtarlarını bekliyorlardı. KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıldı. Sınava girenler KPSS lisans genel kültür-yetenek ve alan bilgisi soruları ve cevaplarını görecekleri araştırıyorlar.

ÖSYM şu duyuru yaptı;

"2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ALAN BİLGİSİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!