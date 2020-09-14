KPSS soruları ve cevapları 2020 AÇIKLANDI! Genel yetenek- genel kültür KPSS lisans soruları- cevap anahtarı için TIKLA!

KPSS soruları ve cevapları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Aygün, soruların ve cevapların 14 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. 14 Eylül tarihinin gelmesiyle birlikte KPSS soru ve cevapları açıklandı.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Sınava giren adayların büyük bir heyecanla beklediği KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans sonuçlarının 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.