KPSS soruları ve cevapları 2020... KPSS lisans genel yetenek,genel kültür, alan bilgisi soruları- cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS soruları ve cevapları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Aygün, soruların ve cevapların 14 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. 14 Eylül'ün gelmesiyle birlikte KPSS Lisans Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi soruları ve cevapları araştırılıyor.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

KPSS SORULARI AÇIKLANDI MI 2020?

KPSS soruları henüz açıklanmadı. Bugün ilerleyen saatlerde KPSS soruları ve cevaplarının açıklanması bekleniyor. KPSS lisasn soruları ve cevapları açıklanır açıklanmaz detaylar haberde yer alacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans sonuçlarının 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.