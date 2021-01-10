10.01.2021 - 09:04 |
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS tercihleri 7 Ocak itibarıyla sona erdi. Aradan 3 gün geçerken binlerce aday sonuçlara odaklanmış durumda... ÖSYM'nin tarih konusunda duyuru yapmaması nedeniyle "KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe geliyor.
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Son sınava giren adaylar büyük bir hevesle taercihlerini yaptı şimdi müjdeli bir haber bekliyor. Bu nedenle de "KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları sık sık soruluyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındıSon dakika haberlere göre, Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağından sinyal alındığı bildirildi. Öte yandan, Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı.