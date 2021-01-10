KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Son sınava giren adaylar büyük bir hevesle taercihlerini yaptı şimdi müjdeli bir haber bekliyor. Bu nedenle de "KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları sık sık soruluyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.