KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 7 Mayıs'ta müjde vererek 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Başvurularda artık son 2 gün... 28 Mayıs'ta başvurular sona ererken işlemlerini tamamlayanlar sonuçları araştırıken hala başvuru yapmayanlar ise bu işlemin nasıl yapılacağını sorguluyor.

KPSS-2020/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl gerçekleşen başvuruların sınucu 9. gün açıklanmıştı. Bu yıl da yine aynı süreçte sonuçların açıklanması bekleniyor. Bu nedenle gözler 6 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu