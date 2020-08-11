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11.08.2020 - 09:13 |

KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor?

2020 KPSS/1 tercihlerinin üzerinden bugün tam bir hafta geçerken ÖSYM'nin resmi sitesi yoğun nbir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor. Peki ama sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor?

KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Memur adayları 4 Ağustos'tan bu yana bu soruya cevap arıyor. Beklentiler gitgide artarken gözler ÖSYM'de... Peki geçen sene nasıl bir süreç yaşandı?

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2020/1 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru yok. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında bu yıl sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 

O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.
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