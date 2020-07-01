ÖSYM'den müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alacak. ÖSYM tarafından KPSS tercihleri alınmıştı. Bugün 9. gündü ve ÖSYM müjdeli haberi az önce duyurdu ve sonuçlar açıklandı.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yaptılar. Son başvurunun üzerinden 9 gün geçti. Her bir aday heyecanlı ve gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumdaydı... Bugünlerde en çok cevap aranan soru 'Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklindeydi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.