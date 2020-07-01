ÖSYM'den müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yaptılar. Son başvurunun üzerinden 9 gün geçti. Her bir aday heyecanlı ve gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumdaydı... Bugünlerde en çok cevap aranan soru 'Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklindeydi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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