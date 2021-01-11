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11.01.2021 - 14:44 |

KPSS tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları için büyük bir beklenti oluşmuş durumda... 4. güne girilirken her geçen dakika heyecan katsayısı artıyor. Adaylar bir an evvel atanmayı isterken KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemden düşmüyor.

KPSS tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları iple çekiliyor. 7 Ocak'ta son bulan başvuruların ardından ÖSYM'den bir duyuru bekleniyor. Adaylar, bir gelişme olup olmadığını ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol ederken "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

    Basıldı, uyuma numarası yaptıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.
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