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28.12.2020 - 09:54 |

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS sınavları sona erdi, sıra tercihlere geldi. Yakın zamanda KPSS tercihleri başlıyor. Milyonlarca kişi sabırsız şekilde tarihi beklerken KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları art arda geliyor.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Bu yıl lisans mezunları ile birlikte önlisans ve ortaöğretim mezunları da KPSS'ye girdiler. Bu sınavlar sona erdi, puanlar açıklandı. Yüz binlerce kişi tercih yaparak bir kadroya yerleşmek için can atıyor. Tarihler yaklaşırken KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları peş peşe geliyor.

KPSS-2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercih başvuruları ise 30 Aralık 2020 günü başlayacak ve 7 Ocak 2021'de sona erecek. Kulabuzun da 30 Aralık'ta ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. 

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