Kraliyet nişanını alan en genç isim

Hollanda’da toplum yararına hizmet edenlere verilen kraliyet nişanına bu yıl 6 yaşındaki Süreyya Belek de layık görüldü.

Hollanda’da yaşayan ve gardiyanlık yapan 40 yaşındaki Murat Belek’in hayatı üç yıl önce kendisine konulan kanser teşhisiyle değişti. Eşi ve kızıyla birlikte her fırsatta dünyanın farklı yerlerini gezen Belek, hastalığından sonra tedavi gördüğü hastanenin dışına çıkamaz oldu. Belek’in eşi Seline Jane Belek, seyahat etmeyi çok seven eşine moral olsun diye, “Sana olan sevgim çok büyük” başlıklı bir Facebook hesabı açıp, seyahat edenlerden gittikleri yerlerin fotoğraflarını istedi. Seline’nin çağrısı kısa sürede yayılırken, Murat için dünyanın farklı yerlerinden onlarca not gönderildi. Belek, hastalığının ilk aylarında gelen bu notlarla moral buldu.

Hastalara yardım ediyor

Tedavisi üç yıldır süren Belek, rahatsızlığı nedeniyle felç kaldı ve artık yürüyemiyor. Yaklaşık iki yıldır da tedavisi Hollanda’daki bir bakım evinde devam ediyor. Belek’in en büyük destekçisi ise 6 yaşındaki kızı Süreyya. Küçük kız her gün babasını ziyaret ediyor ve babasının birçok ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor.

Babasının çoraplarını ve ayakkabılarını giydiriyor, masaj yapıyor ve gün içinde de babasıyla yürüyüşe çıkıyor. Süreyya, sadece babasıyla değil, bakım evindeki başka hastalarla da ilgileniyor. Küçük kıza bu davranışları nedeniyle, Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından her yıl topluma faydalı hizmet veren vatandaşlara verilen kraliyet nişanı layık görüldü. Bellek, aynı zamanda kraliyet nişanına sahip en genç isim oldu.

‘Kızımla gurur duyuyorum’

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Murat Belek, “Kızım her konuda en büyük destekçim. Sadece benim de değil, büyük küçük demeden herkese yardım etmeyi seviyor. Yaşına göre biraz erken olgunlaştı. Bana küçük bir çocuk gibi hep sevgiyle bakıyor. Bu da beni hayata daha fazla bağlıyor. Çoraplarımı giydirirken bile o kadar mutlu oluyor ki, bu da birilerinin dikkati çekmiş. Bu ödül kraliyet tarafından verilen önemli bir ödül ve kızıma da layık görüldü. Bu bizi çok mutlu etti” diye konuştu.