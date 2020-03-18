MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kredi kartı borçları ertelenecek mi? Bankalar kredi kartı borçlarını erteleyecek mi?
ABONE OL
18.03.2020 - 13:13 |

Kredi kartı borçları ertelenecek mi? Bankalar kredi kartı borçlarını erteleyecek mi?

Corona virüsü nedeniyle birçok önlem alınırken mekanların soğu geçici süreliğine kapatıldı. Bazı vatandaşlar maddi kayıp yaşarken Kredi kartı borçları ertelendi mi? sorusu gündemde...

Kredi kartı borçları ertelenecek mi? Bankalar kredi kartı borçlarını erteleyecek mi?

Kredi kartı borçları ertelendi mi? Bankalar kredi kartı borçlarını erteleyecek mi?

Corona virüsü nedeniyle birçok önlem alınırken mekanların soğu geçici süreliğine kapatıldı. Bazı vatandaşlar maddi kayıp yaşarken Kredi kartı borçları ertelendi mi? sorusu gündemde...

Corona virüsü sağlığı etkilediği gibi ekonomiyi de kötü etkiliyor. Birçok halka açık mekan geçici süreyle kapatıldı. Şimdi kredi kartı borcu olanlar Bankalar kredi kartı borölarını erteleyecek mi? sorusuna cevap arıyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Bankaların kredi kartı borçlarını erteleyeceği yönünde bir gelişme yok. Yakın zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber