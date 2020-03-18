Kredi kartı borçları ertelenecek mi? Bankalar kredi kartı borçlarını erteleyecek mi?

Kredi kartı borçları ertelendi mi? Bankalar kredi kartı borçlarını erteleyecek mi?

Corona virüsü nedeniyle birçok önlem alınırken mekanların soğu geçici süreliğine kapatıldı. Bazı vatandaşlar maddi kayıp yaşarken Kredi kartı borçları ertelendi mi? sorusu gündemde...

Corona virüsü sağlığı etkilediği gibi ekonomiyi de kötü etkiliyor. Birçok halka açık mekan geçici süreyle kapatıldı. Şimdi kredi kartı borcu olanlar Bankalar kredi kartı borölarını erteleyecek mi? sorusuna cevap arıyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Bankaların kredi kartı borçlarını erteleyeceği yönünde bir gelişme yok. Yakın zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.