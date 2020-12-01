Kreşler ve anaokulları kapandı mı? Son dakika anaokulları ve kreşler hakkında açıklama

Anaokulları ve kreşler ile ilgili son dakika gelişmesi... Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada her ili koşulları değerlendirilerek uzaktan eğitim kararı alınabileceği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfları için son kararı duyurdu.

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan anasınıfı ve kreşler için 'Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.' açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise 'Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi' ibaresi yer aldı.