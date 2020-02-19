MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kripto operasyonunda 157 kişiye gözaltı
ABONE OL
19.02.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Kripto operasyonunda 157 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101’i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Kripto operasyonunda 157 kişiye gözaltı

İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin 31’inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126’sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101’inin halen aktif çalıştığı öğrenildi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 108 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik soruşturması kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimat doğrultusunda görevden ihraç edilen uzman çavuşlar N.K. ve A.D.K. için gözaltı kararı verildi.

Malatya’da meslekten ihraç eski emniyet görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheliye yönelik dün operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüpheliler yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişinin tamamı gözaltına alındı.

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayıttan ‘cayma hakkı’ 15 gün olsun!

Kayıttan ‘cayma hakkı’ 15 gün olsun!

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber