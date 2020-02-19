Kripto operasyonunda 157 kişiye gözaltı

İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin 31’inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126’sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101’inin halen aktif çalıştığı öğrenildi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 108 şüpheli gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik soruşturması kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimat doğrultusunda görevden ihraç edilen uzman çavuşlar N.K. ve A.D.K. için gözaltı kararı verildi.



Malatya’da meslekten ihraç eski emniyet görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheliye yönelik dün operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüpheliler yakalandı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişinin tamamı gözaltına alındı.



