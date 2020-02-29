Kritik saat 08.57! 'KGB başkanı gibi hareket ediyor...'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan yazısında, hain saldırının gerçekleştiği 27 Şubat gecesi yaşanan gelişmeleri kaleme aldı. Selvi'nin yazısı şöyle:

"1. Toplantı sürerken, göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerine engelin kaldırıldığı ilan edildi. Ancak mültecilerin Avrupa’ya geçişinin sadece 24 saatlik bir iş olduğu düşünülmesin. Çünkü dün sınır kapılarının olduğu yerlerde çalışmak üzere, kamu görevlilerine 1 ay geçici görevlendirmeler yapıldı. Bu da göçmenlerin Avrupa’ya yolculuğunun en az 1 ay süre için öngörüldüğünü ortaya koydu.

KOORDİNATLAR VERİLDİ

2. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Verilen koordinatlarda, terör örgütleriyle aynı bölgede bulunan ve hayatını kaybeden Türk askerlerinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler yer almıyordu” ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da aynı iddia yer alıyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Lavrov’u yalanlayarak “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir” dedi. Ruslarla koordinasyonun yürütüldüğü merkezde tutulan kayıtlar da Akar’ın ifadesini doğruluyor. Ruslar’a koordinatlar 4 gün önceden bildiriliyor. 23 Şubat günü saat 08.57’de birliklerimizin koordinatları bildiriliyor. 17 dakika sonra yani saat 09.14’te ise telefonla bilgiler teyid ediliyor. 33 şehit verdiğimiz 27 Şubat günü de telefonlar Ruslar iki kez atış yapılmaması için uyarıyor ancak rejim uçakları ambulansları dahi vuruyor.

3. İdlib’de M-4 ve M-5 karayollarının bulunduğu stratejik mevki olan Serakib kasabasının rejim muhaliflerinin eline geçtiği haberini Reuters Haber Ajansı sabah 07.43’te geçiyor. Serakib ve Neyrab’ı kaybeden rejime ait bir filodan oluşan savaş uçağı, 15.00-17.00 arasında, Rusya’ya bildirilen koordinatları vurarak 33 askerimizin şehit olmasına neden oldu.

4. Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında “HTŞ unsurları arasında yer alan Türk askerleri” ifadesi kullanılmak suretiyle çarpıtma yapılıyor. Serakib ve Neyrab’daki operasyonlar, Türkiye’nin koordine ettiği Suriye Milli Ordusu’na bağlı ılımlı muhaliflerle yapılıyor. Güvenlik birimleri, Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ile operasyon yapılmadığının altını çiziyorlar.

TEHLİKE SÜRÜYOR

5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib sürecinin kritik aşamalarında görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin’e olan güven sarsıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Putin verdiği sözü tutuyor” dediği Rusya Devlet Başkanı, İdlib konusunda ikili oynamasıyla dikkat çekti. “Putin İdlib sürecinde devlet başkanı değil, KGB başkanı gibi hareket ediyor” yorumu yapılıyor.

6. İdlib’de 33 şehit vermemize rağmen stratejik bir mevki olan Serakib ve Neyrab rejim güçlerinin eline geçmedi. Ilımlı muhalefet, M-4 ve M-5 karayollarındaki stratejik noktaları elinde tutuyor.

7. Türkiye’ye hava sahasının kapatılması ama rejim ve Rusya’nın savaş uçaklarını istediği zaman kullanması, sahada asimetrik bir durum oluşturuyor. Türkiye, ABD ve NATO’dan İdlib’de hava sahasının uçuşa yasaklanması talebinde bulunuyor. Bunu aynı zamanda sivil katliamının önüne geçmek için istiyor. Şimdiye kadar bu karar alınamadı. Rusya ve rejim uçaklarına açık olan İdlib’de tehlike sürüyor."