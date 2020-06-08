Kübra'nın ölümü harekete geçirdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde meydana geldi. Gezi amaçlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul (28), beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı.

Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaza yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde toprağa verildi.



DENETİM VE KONTROL TALEBİ



Öte yandan kazanın ardından, Uzungöl'e gelen pek çok ziyaretçi, elektrikli bisiklet kiralayarak gezintiye çıkarken, bölgeyi ziyaret edenler de, bisiklet sürücülerine yönelik kontrol ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor. Kiralamacı işletmeciler ise saatlik olarak elektrikli ya da akülü bisiklet kiralayanları, uzak mesafelere yönelmemeleri konusunda uyarıyor.



'GÜVENLİ BULMUYORUM'



Elektrikli bisikleti güvenli bulmadığını anlatan Hasan Yazıcı, "Ben güvenli bulmuyorum. Çünkü burada herhangi bir denetim ve kontrol yoksa iyi bir şey değil. Denetim ve kontrol olmalı. Buradaki kurallar da önemli. Kiralanan bisikletle ne kadar mesafeye gidileceği de önemli. Bu kurula uyulmalı" dedi.



'OLAY ÜZÜNTÜ VERİCİ'



Tatil için Uzungöl'e gelen Sevda Yazıcı da, "Olay üzüntü verici. Bisikleti şahsen ben tehlikeli görmüyorum. Hayatını kaybeden kadının kendi inisiyatifine kalmış, oraya gitmeyebilirdi. Kendi tedbirini kendi almalıydı" diye konuştu.