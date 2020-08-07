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07.08.2020 - 14:09 | | İHA/AA

Küçük çocuğun kahreden ölümü

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Kalkın köyünde ikamet eden bir ailenin çocuğu serinlemek için girdiği denizde kayboldu. 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından bulunarak Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük çocuğun kahreden ölümü

Olay,Düzce'nin Akçakoca ilçesi Merkez Cami karşısında bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyünde ikamet eden Yarın ailesi, serinlemek için Merkez Cami karşısında bulunan halk plajında denize girdi.

Ailenin 7 yaşındaki çocuğu Aykut Yarın, bir süre sonra denizde gözlerden kayboldu. Olayı görenler hemen durumu Akçakoca Belediyesi Cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmaları neticesinde çocuğun cansız bedeni bulunarak sahile çıkartıldı. Bölgede hazır bekletilen Acil Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği 7 yaşındaki Aykut Yarın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Boğulma ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğun olay yerindeki yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Küçük çocuğun kahreden ölümü

    'Kadının üzerine oturmuş bıçaklıyordu'Bursa'da kardeşi Mustafa B. tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.’nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, “Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.
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