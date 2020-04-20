Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Küçük kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Gibi sorular, öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Küçük kelimesinin eş anlamlısı, ufaktır.

Küçük Eş Anlamlısı Nedir?

Küçük kelimesinin eş anlamlısı ufak kelimesidir. Ufak kelimesinin yanı sıra mini ve mikro gibi kelimeler

de küçük kelimesinin eş anlamlarından biridir. Küçük kelimesi yerine ufak kelimesi hangi cümlede

kullanılırsa kullansın, cümlenin anlamı aynı kalmaktadır. Küçük kelimesi ile birlikte eş anlamı olan bir

kelimenin aynı cümlede kullanılması, anlam bozulmasına neden olmaktadır.

Küçük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Küçük kelimesinin ufak, mini, mikro ve balaca gibi eş anlamlıları bulunmaktadır. Ufak, mini ve mikro

gibi eş anlamlı kelimeler, küçük kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Küçük kelimesinin birçok eş

anlamlısı bulunması, Türkçe'nin ne kadar zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Ufak, mini ve mikro

kelimeleri, küçük kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.