MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 18:51 |

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçe'nin zengin bir dil olması ile birlikte günlük dilde eş anlamlı kelimeler çok sık kullanılmaktadır.Öğrenciler küçük kelimesinin doğru yazılışı ve eş anlamlısı hakkında araştırma yapmaktadır. Küçükkelimesinin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğüne bakmak gerekmektedir. Peki, küçük eşanlamlısı nedir? Küçük kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Küçük kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Gibi sorular, öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Küçük kelimesinin eş anlamlısı, ufaktır.

Küçük Eş Anlamlısı Nedir?

Küçük kelimesinin eş anlamlısı ufak kelimesidir. Ufak kelimesinin yanı sıra mini ve mikro gibi kelimeler
de küçük kelimesinin eş anlamlarından biridir. Küçük kelimesi yerine ufak kelimesi hangi cümlede
kullanılırsa kullansın, cümlenin anlamı aynı kalmaktadır. Küçük kelimesi ile birlikte eş anlamı olan bir
kelimenin aynı cümlede kullanılması, anlam bozulmasına neden olmaktadır.

Küçük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Küçük kelimesinin ufak, mini, mikro ve balaca gibi eş anlamlıları bulunmaktadır. Ufak, mini ve mikro
gibi eş anlamlı kelimeler, küçük kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Küçük kelimesinin birçok eş
anlamlısı bulunması, Türkçe'nin ne kadar zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Ufak, mini ve mikro
kelimeleri, küçük kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.

Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandıCezayir'den Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye getirilip Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 450 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sıradaki Haber