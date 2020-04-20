Küçük Eş Anlamlısı Nedir? Küçük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Türkçe'nin zengin bir dil olması ile birlikte günlük dilde eş anlamlı kelimeler çok sık kullanılmaktadır.Öğrenciler küçük kelimesinin doğru yazılışı ve eş anlamlısı hakkında araştırma yapmaktadır. Küçükkelimesinin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğüne bakmak gerekmektedir. Peki, küçük eşanlamlısı nedir? Küçük kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.
Küçük kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Gibi sorular, öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Küçük kelimesinin eş anlamlısı, ufaktır.
Küçük Eş Anlamlısı Nedir?
Küçük kelimesinin eş anlamlısı ufak kelimesidir. Ufak kelimesinin yanı sıra mini ve mikro gibi kelimeler
de küçük kelimesinin eş anlamlarından biridir. Küçük kelimesi yerine ufak kelimesi hangi cümlede
kullanılırsa kullansın, cümlenin anlamı aynı kalmaktadır. Küçük kelimesi ile birlikte eş anlamı olan bir
kelimenin aynı cümlede kullanılması, anlam bozulmasına neden olmaktadır.
Küçük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Küçük kelimesinin ufak, mini, mikro ve balaca gibi eş anlamlıları bulunmaktadır. Ufak, mini ve mikro
gibi eş anlamlı kelimeler, küçük kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Küçük kelimesinin birçok eş
anlamlısı bulunması, Türkçe'nin ne kadar zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Ufak, mini ve mikro
kelimeleri, küçük kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır.