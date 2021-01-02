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02.01.2021 - 12:54 | | İHA

Küçük kızın alay konusu olan adı değiştirildi

Kamu Denetçiliği Kurumu’na www.ombudsman.gov.tr üzerinden başvuran çocuk, arkadaşları tarafında alay konusu olan isminin değiştirilmesini talep etti. Ombudsmanlık gelen başvuru üzerine çocuğun yaşadığı ilçenin kaymakamlığı ile iletişime geçildi. İlçe İdare Kurulu küçük kızın adını Fatma olarak düzeltti.

Küçük kızın alay konusu olan adı değiştirildi

Küçük çocuk doğduğunda ismini babasının Fatma koyduğunu ancak nüfus memurunun ismi yanlış anlayarak Fatmatül yazdığını ifade etti. Nüfus memurunun yazdığı ismin yanlış olduğunu gördüğünde babasının itiraz ettiğini fakat kendisine sadece mahkeme yoluyla sorunun çözülebileceğinin belirtildiğini ifade eden çocuk mahkeme kararı gerekmeksizin ad ve soyadı değişikliği yapabilme imkânı çıkınca hemen idareye başvurduğunu söyledi.

Dilekçesine rağmen isim değiştirme talebinin idare tarafından reddedildiğini kaydeden küçük çocuk arkadaşlarının alayından bıktığını, hiçbir anlamı olmayan Fatmatül isminin Fatma olarak değiştirilmesi için Ombudsmandan talebini iletti.

Türkiye’de çocuklardan velisinin iznine ihtiyaç duymadan başvuru alan tek kurum olan Ombudsmanlık gelen başvuru üzerine çocuğun yaşadığı ilçenin kaymakamlığı ile iletişime geçildi. Kaymakamlık ile KDK arasında yapılan görüşmeler neticesinde İlçe İdare Kurulu küçük kızın adını Fatma olarak düzeltti.

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