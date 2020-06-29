KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 12 Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navdan erken Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na inceleme

29.06.2020 - 17:07 | | DHA
Küçükçekmece'de 12 öÄŸrencinin sÄ±navdan erken çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na inceleme
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM), Â KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki EÅŸref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navdan 30 dakika erken Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, ilk aÅŸamada tutanaklarÄ±n ve adaylarÄ±n ÅŸikayet dilekÃ§eleri incelenecek. YapÄ±lacak araÅŸtÄ±rma ve deÄŸerlendirme sonucunda, iddianÄ±n doÄŸruluÄŸunun tespit edilmesi halinde adaylarÄ±n maÄŸduriyetlerinin giderileceÄŸi belirtildi.
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki EÅŸref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan TYT'ye "345716004" numaralÄ± sÄ±nav salonunda giren 12 Ã¶ÄŸrenci, sÄ±navdan 30 dakika erken Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. SÄ±nav gÃ¶zetmeninin bu yÄ±la Ã¶zel 135 dakika yerine sÄ±nava 30 dakika ek sÃ¼re verilerek 165 dakikaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸi iddia ediliyor.
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açÄ±klamasÄ±Son dakika haberi... Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na iliÅŸkin son dakika açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Bakan Akar, 'Hava hücum harekatÄ±yla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altÄ±na alma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor' dedi. Öte yandan Bakan Akar Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini duyurdu.