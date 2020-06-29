KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 12 Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navdan erken Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na inceleme

Edinilen bilgiye gÃ¶re, ilk aÅŸamada tutanaklarÄ±n ve adaylarÄ±n ÅŸikayet dilekÃ§eleri incelenecek. YapÄ±lacak araÅŸtÄ±rma ve deÄŸerlendirme sonucunda, iddianÄ±n doÄŸruluÄŸunun tespit edilmesi halinde adaylarÄ±n maÄŸduriyetlerinin giderileceÄŸi belirtildi.



KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki EÅŸref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan TYT'ye "345716004" numaralÄ± sÄ±nav salonunda giren 12 Ã¶ÄŸrenci, sÄ±navdan 30 dakika erken Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. SÄ±nav gÃ¶zetmeninin bu yÄ±la Ã¶zel 135 dakika yerine sÄ±nava 30 dakika ek sÃ¼re verilerek 165 dakikaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸi iddia ediliyor.