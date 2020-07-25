25.07.2020 - 22:54 | | DHA / AA
Küçükçekmece'de korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı
Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs sürücüsü, aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, yolcuları tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.