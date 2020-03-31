MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçükçekmece'de markette gasp dehşeti kamerada
ABONE OL
31.03.2020 - 13:09 | | DHA

Küçükçekmece'de markette gasp dehşeti kamerada

Küçükçekmece'de market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları alan gapçı yakalandı

Küçükçekmece'de markette gasp dehşeti kamerada

Olay 22 Mart tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. Şüpheli, market kasasında çalışan görevli kadının boğazına bıçak dayadıktan sonra kasadaki paraları alarak uzaklaştı. İhbarın ardından, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmaların ardından Ç.P.D. (34) Kanarya Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına şüphelinin kasa çalışanına bıçak çektiği anlar ve kasadaki parayı aldığı anlar yansıdı. Ç.P. D'nin 'Hırsızlık', 'Gasp', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrıBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip korona virüse karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayarak, vatandaşlardan uymalarını istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tatlı aşeren kadının imdadına zabıta yetişti!

    Tatlı aşeren kadının imdadına zabıta yetişti!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 31 Mart Salı ve 3 Nisan Cuma indirimi...

    BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 31 Mart Salı ve 3 Nisan Cuma indirimi...

    Sıradaki Haber