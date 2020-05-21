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21.05.2020 - 10:06 | | DHA

Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de oto yıkamacıya gelen 5 kadın hırsız otomatik kapıların yanı sıra mazgalları bile çaldılar. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 kadın hırsız at arabası ve kağıt toplayıcıların kullandığı araçla Baran Tire'ye ait oto yıkamacıya geldi. Kadın hırsızlardan biri çatıya çıkarken diğerleri ise dükkanda bulunan tekerlek, otomatik kapı ve mazgalları at arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştılar.

Birkaç gün öncede yan tarafta bulunan inşaattan demir malzemelerin çalındığını hatırlatan işletme sahibi Baran Tire, "4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalıydık. Sabah 06.00'da 5 kadın dükkanıma gelerek para edecek her şeyi almış. Mazgallarımızı bile almışlar. Yan inşaatta aynısı yapmışlar biran önce bulunmalarını istiyorum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin at arabası ve kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla oto yıkamacıya geliyor. Kadın hırsızlardan biri mazgalları söküp kağıt toplama aracına yüklerken, diğer hırsızlar ise dükkanda bulunan diğer malzemeleri at arabasına koyuyor. Kadın hırsızlar daha sonra buradan uzaklaşıyor.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz...AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
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