MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında
ABONE OL
31.10.2020 - 15:52 | | İHA

Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında

İzmir’de yaşanan depremin ardından yakınlarını ulaşamayan Aydın’daki Küçükyumuk Ailesi sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısı yaptı. Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’ten haber alamadıklarını belirten Küçükyumuk Ailesi yakınlarını görenlerin ya da durumu hakkında bilgisi olanların kendileri ile paylaşmalarını istediler.

Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında

Yakınları, İzmir’de yaşayan Küçükyumuk Ailesi için sosyal medyadan çağrı yaptı. 

İzmir’de oturan Aile fertlerinden Mert-Eda Küçükyumuk çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ateş ile birlikte Bayraklı’da Doğanlar Apartmanı’nın 5. katında yaşadığını belirten Mehmet Küçükyumuk, yakınlarına ulaşamadıklarını ve aradan geçen süreye rağmen bir haber alamadıklarını da belirterek “Bayraklı Doğanlar Apartmanı’nda oturan Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk’tan haber alamıyoruz. Deprem kriz merkezinde de hastanede yaralı olarak ya da enkazdan çıkarılmış olarak herhangi bir kayıtları yok. Yakınlarımızın enkaz altında olduklarını düşünüyoruz” paylaşımında bulunarak yetkililerden yardım istedi.

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktıİZMİR'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika deprem açıklaması

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında

Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında

Sıradaki Haber