KÃ¼fÃ¼r etmeyin diye uyaran kiÅŸiyi bÄ±Ã§akladÄ±lar

Olay, saat 03.45 sÄ±ralarÄ±nda merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi KÄ±ÅŸla Mahallesi 4470 Sokak'ta meydana geldi. Mahallenin genÃ§lerinden O.F. ve S.Y., iddiaya gÃ¶re alkol aldÄ±ktan sonra sokaktaki dÃ¼kkan kepenklerine vurup, kÃ¼fÃ¼r ederek Ã§evreyi rahatsÄ±z etti. Kendisine ait bÃ¼feninÂ kepenklerine vurulan Ä°smet Ã‡irkin, kÃ¼fÃ¼r etmemeleri konusunda uyardÄ±ÄŸÄ± iki genÃ§ ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine O.F. ve S.Y., Ã‡irkin'i sol gÃ¶ÄŸsÃ¼nden, yÃ¼zÃ¼nden, bacaklarÄ±ndan defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Ã‡irkin, mÃ¼stakil evinin merdiven dairesine sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rken, sesleri duyup, sokaÄŸa Ã§Ä±kan mahalleÂ sakinlerini fark eden iki ÅŸÃ¼pheli ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.

Ã‡ok kan kaybeden Ã‡irkin, vatandaÅŸlarÄ±nÂ ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine sevk edilen ambulanslaÂ Adana Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Ã‡irkin'in durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

Ã–te yandan ÅŸÃ¼phelilerden O.F., olay yerinin yakÄ±nÄ±nda mahalle bekÃ§ileri tarafÄ±ndan, S.Y. ise polisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu saklandÄ±ÄŸÄ± yerde kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. Ä°ki ÅŸÃ¼phale Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, olayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor. Â Â