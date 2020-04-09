MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kulak damlası orucu bozar mı?
ABONE OL
09.04.2020 - 17:16 |

Kulak damlası orucu bozar mı?

Kulak damlası orucu bozar mı? Mübarek ramazan ayı yaklaştıkça orucu bozan şeyler konusu gündeme geliyor. Sağlık nedeniyle kulak damlası kulananlar şimdi bu işlemin orucu bozup bozmayacağını sorguluyor.

Kulak damlası orucu bozar mı?

 

İslam alemini yavaş yavaş ramazan coşkusu sarıyor. 24 Nisan'da ramazan başlayacak. Müslümanlar şimdiden bazı sorulara cevap arıyor. O sorulardan biri de: Kulak damlası orucu bozar mı?

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

Bakan Soylu, polislerin "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı seslendirdiği klibi paylaştıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü, polislerin, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdiği kliple kutladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kavşakta feci kaza! 2 kişi ölümden döndü

Kavşakta feci kaza! 2 kişi ölümden döndü

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Çatı katında kafatası bulundu

Çatı katında kafatası bulundu

Sıradaki Haber