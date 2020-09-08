Kulak iltihabına karşı sirke

Tıbbi adıyla eksternal otit olarak tanımlanan dış kulak yolu iltihabı; yüzme sonrası kulağın nemli kalması ya da kulakta kalan suyun bakteri üremesine zemin hazırlayacak nemli bir ortam yaratması ile meydana geliyor ve bu nedenle “swimmer’s ear” (yüzücünün kulağı) olarak da adlandırılıyor. Dış kulak yolu iltihabının yüzmeyi sevenlerde daha sık görüldüğünü belirten Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Turhan San, iltihaba karşı alınacak 4 önlemi şöyle sıraladı:



Saç kurutma makinesiyle



Sudan korunma için silikonlu kulaklıklar veya vazelinle tamamen kaplanmış pamuk kullanın.

Eğer bunları kullanamıyorsanız su ile her temastan sonra kulak kanalından suyun akmasına yardımcı olmak için başınızı yana yatırın ve dış kulak yolunu kurutmak için saç kurutma makinesi kullanın. Ancak saç kurutma makinesini düşük devirle kullanın ve kulağınıza yakın tutmayın. Kulağınız ile kurutma makinesi arasında en az 30 cm ya da bir ayak mesafesi bırakın. Dış kulak iltihabına eğimli bir yapınız varsa veya sık yüzüyorsanız banyo veya yüzme sırasında kulak tıkacı kullanın.



Her yüzmeden sonra kulağınıza 5 mililitre (bir çay kaşığı) oranında asetik asit (sirkede bulunur) damlatın. Sirke, kulağın pH değerinin dengelenmesini sağlar.



