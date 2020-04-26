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26.04.2020 - 16:29 | | AA

Kullandığı motosikleti şarampole devrilen polis memuru yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Kullandığı motosikleti şarampole devrilen polis memuru yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Hakan Sağman'ın kullandığı 48 A 4580 plakalı motosiklet, devriye görevi sırasında Menteşe-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Sağman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan polisin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken Türkiye'deİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.30 itibarıyla Türkiye'ye geldi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken de, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.
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