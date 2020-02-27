Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’dan Galata Kulesi açıklaması: ‘Çağımız turizmine uygun işletilmiyor’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yapımı devam eden CSO konser binası ve koro çalışma salonu binalarında incelemelerde bulundu. CSO projesinde sona gelindiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projenin 2020’de tamamlanması talimatı verdiğini belirten Ersoy, “Bu yıl sonuna kadar bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Galata Kulesi’nin İBB’de alınmasına karşı Başkan Ekrem İmamoğlu’nun hukuki mücadele verileceği açıklaması hatırlatılan Bakan Ersoy, Galata Kulesi’nin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin bir parçası ve buradaki binaların tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ona bağlı kurumlara ait olduğunu söyledi. Galata Kulesi’nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:



“Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi için özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin vakıflarla sözleşme tarihi bitimi olan 31 Aralık 2019’a kadar bekledik. Buranın işletmesinin devralınmasıyla ilgili aylar önce kendilerine bir bildirimde bulunduk. Ocak’ta tekrar bir bildirimde bulunduk. Orayı sık sık tebdili kıyafet ile geziyorum, açıkçası işletmesini de pek beğenmiyorum. İçinde çakma sultan kıyafetleriyle resim çekilmesi gibi bizim İstanbul için istemediğimiz görüntüler var. Kafeterya işletmesi olsun, binanın işletmesi olsun, İstanbul’a ve çağımız turizmine uygun bir işletme mantığı orada yok. Ama bizim projemiz bir işletme projesi değil. Amacımız işletmeyi devralırken esas meydanı eski, canlı ortamına kavuşturmak. O meydanın içinde aykırı bir bina var. Hemen o binanın kamulaştırmasına başlayacağız ve o meydanı açacağız, kültür meydanı haline getireceğiz.”



İlk gemi 5 Nisan’da



Galataport’a ilk geminin 5 Nisan’dan itibaren yanaşacağını söyleyen Ersoy, bu çekim merkezinin oluşturduğu trafiği Galata Kulesi’nden Beyoğlu’na aktarmak istediklerini vurguladı. Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi hakkında da bilgi verdi. Ersoy; Atlas Pasajı’nın girişindeki sinema salonunun müze haline getirileceğini, 1 Eylül’den itibaren film galalarının burada yapılacağını, Atatürk Kültür Merkezi binasının da yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ersoy şöyle devam etti: “Burada yaptığımız, bütün binaları sadece kültür ve sanat amaçlı ve İstanbul için yapıyoruz. Yarım kalmış projeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim başkan ile herhangi bir iletişim sıkıntımız yok, kendisi istediği zaman beni arayabiliyor. Her seferinde de kendisine dönüyorum. İsteyen belediye başkanı, turizm bölgelerinde olsun diğer bölgelerde olsun, benden çok rahat randevu alabiliyorlar. Buna CHP belediyeleri de dahil.”



CHP’den tepki



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise karara yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Torun, “Şeker fabrikalarını, tank palet fabrikasını bir çırpıda satarken, buraları daha iyi işletmeyi düşünmeyenler şimdi çıkmış Galata Kulesi’ndeki 50-60 kişilik lokantayı, gözetleme kulesini belediyenin elinden alıp daha iyi işleteceğini söylüyor” dedi.



Her geçen gün İBB’nin yetkilerini tırpanlayacak tuhaf kararlar alındığını belirten Torun, “Saray çevresinin derdi İstanbul’u büyütmek, dünya ile bütünleştirmek değil, tüm derdi ‘Ekrem İmamoğlu iş yapamasın’ Hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.