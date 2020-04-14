‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

Türkiye genelinde 12 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 56 bin 956’ya, can kaybı ise bin 198’e ulaştı. 4 Nisan günü toplam vaka sayısı 23 bin 934, ölenlerin rakamı ise 501 olmuştu. Bir haftalık sürede toplam vaka sayısı ise iki katına çıktı.



‘Dengeler altüst’

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Türkiye’nin Kovid-19 karnesinin kötü olduğunu dile getirirek, “4 Nisan günü vaka sayımız 23 bin 934’ken, 12 Nisan’daki sayımız 56 bin 956’ya çıktı. Bir haftalık sürede iki kat artış endişe verici. Bizim ülke olarak sadece ölüm sayımız plato çiziyor. Ölüm oranı bakımından ABD, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere’den daha iyi durumdayız. Ne yazık ki seyahat kısıtlamasının bir faydası olmadı. Bir diğer ihtimal de kısıtlama sayesinde rakamlar çok daha artmadı. 10 Nisan’da ortaya çıkan görüntüler tüm dengeleri alt üst etti. Bir hafta sonraki tabloyu görmemiz lazım. 10 Nisan’da maske takmadan sokağa çıkanlar, fiziksel güvenli mesafeye uymayanlar 14 gün sokağa çıkmamalı. Vaka artışı nerede

zirveyi bulacak ve düşecek, bilmiyoruz” diye konuştu.



Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise “Kovid-19 tablosu günlük değişikliklerle gidiyor. Rakamlardan ziyade eğilime bakmak gerek. Vakalar artıyor ama yoğun bakıma yatan hastalar ve ölüm sayılarında belirgin artış olmaması olumlu. Hastanelerde iyi hizmet veriliyor ancak salgını kontrol etmekte çok başarılı değiliz. 10 Nisan’ın kötü etkisi olacağı kesin. Önümüzdeki Cuma, Cumartesi 10 Nisan’ın rakamsal etkileri ortaya çıkabilir. Ortalama kuluçka süresi 5.5 gün. Hafta sonuna doğru önlemlerin etkili olup olmadığı net olarak anlaşılır” ifadelerini kullandı.



Yeni yayılım riski



Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan da şunları söyledi: “Araştırmalar vakaların yüzde 60’ından fazlasının İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldığını gösteriyor. Şayet 30 büyükkent ve Zonguldak dışındaki illerde vaka artışı yoksa veya düşük rakamlarda seyrediyorsa sorun yok. Kapsam dışı kentlerde artış devam ediyorsa önlemlerin artırılması gerekebilir. Ne yazık ki 10 Nisan hadisesini yaşadıktan sonra tüm tahmin ve öngörülerimizi yeniden güncellemek durumundayız. Hafta sonu rakamları göreceğiz. Yeni bir dalga yayılım riski var. 10 Nisan’da çıkan herkesin zorunlu olmadıkça 14 gün evlerinden çıkmamaları gerekir.”