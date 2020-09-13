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13.09.2020 - 12:13 | | DHA

Kulu'da ruhsatsız 24 tabancayla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 24 ruhsatsız tabanca ile 450 mermi ele geçirildi.

Kulu'da ruhsatsız 24 tabancayla yakalanan 2 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu'da 2 kişinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese dün saat 22.00 sıralarında yapılan operasyonda S.E. ve C.D. gözaltına alındı. Aramalarda ise 5'i kurusıkıdan çevrilme 24 ruhsatsız tabanca ve 450 mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
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