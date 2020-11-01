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01.11.2020 - 04:37 | | İHA

Kumar baskınında ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen kağıt oyunu oynatan kıraathaneye ve oynayanlara ceza yağdı

Kumar baskınında ceza yağdı

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinanbey Mahallesi’nde bir kıraathânede kağıt oynatıldığı ihbarını alan asayiş ekipleri iş yerine baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında iş yerinde 14 kişinin sosyal Mesafe kurallarını hiçe sayarak maske takmadan yasak olmasın rağmen kağıt oynadıkları tespit edildi. Şahıslara ve işletme sahibine toplam 54.000 TL ceza kesildi. Aynı iş yerine daha önce de ekipler tarafından baskın yapılmış ve yine aynı suçtan ceza işlem uygulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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