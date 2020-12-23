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23.12.2020 - 13:50 | | DHA

Kumar baskınında polisi görünce masanın altına saklandı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kumar baskınında, şüphelilerden birisi masanın altına saklandı. Polis tarafından masanın altından çıkarılan kişinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Şehit Pamir Caddesi'nde bir iş yerinde gece saatlerinde kumar oynandığı ihbarını alan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen iş yerine baskın yaptı. İş yerine gizli geçitten girildiğini tespit eden ekipler, 4 kişinin kumar oynadığı bölüme girdi.

İskambil kağıdıyla kumar oynayanlar, polisin baskın yaptığını fark edince ışığı kapatıp saklanmaya çalıştı. Kumar oynayanlardan birinin, masanın altına saklanmaya çalışması dikkat çekti.

Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL para cezası kesti.

 

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