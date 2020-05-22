Kumar baskınında sosyal mesafe cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir lokantaya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Camları gazete ile kapatılmış restorana giren ekipler, içeride kumar oynadıkları görülen 22 kişiye 'Kumar oynamak' ve 'Sosyal mesafe kuralına uymamak' gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Restoranda arama yapan ekipler, tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve mermi, kumar oyununda kullanılan 27 pul, açılmamış 4 deste halinde iskambil kağıdı, açık ve dağınık vaziyette 104 iskambil kağıdı ele geçirdi. Ayrıca iş yeri sahibi G.C.'ye, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, tabancası bulunan A.D.'ye ise, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.