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22.05.2020 - 11:54 | | DHA

Kumar baskınında sosyal mesafe cezası

Samsun'da, pencereleri gazete ile kapatılmış bir restorana operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynayan 22 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesti.

Kumar baskınında sosyal mesafe cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir lokantaya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Camları gazete ile kapatılmış restorana giren ekipler, içeride kumar oynadıkları görülen 22 kişiye 'Kumar oynamak' ve 'Sosyal mesafe kuralına uymamak' gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Restoranda arama yapan ekipler, tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve mermi, kumar oyununda kullanılan 27 pul, açılmamış 4 deste halinde iskambil kağıdı, açık ve dağınık vaziyette 104 iskambil kağıdı ele geçirdi. Ayrıca iş yeri sahibi G.C.'ye, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, tabancası bulunan A.D.'ye ise, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Minibüsteki manzara karşısında polis bile şoke oldu!İstanbul Sultangazi'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Minibüs sürücüsü, fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi.
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