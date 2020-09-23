Kumar baskınında yakalanınca yakmak istediler!

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesi Gürsu köyünde Ş.Y.’nin evinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark edenler, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Evdeki 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ele geçirildi.
Sağlıkçılara saldırı olayında ölen gencin babası: Doktorların hepsinden özür diledimAnkara'da yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın sağlık çalışanlarına yönelik eylemi gerçekleştiren yakınları arasında bulunan babası Mehmet Öztaş, "Bizim canlarımız onlara emanet. 6 doktora da 'Allah razı olsun, ellerinize sağlık, benim çocuğumu siz öldürmediniz, sorumlusu siz değilsiniz' dedim. Hepsinden özür diledim, polislerden de özür diledim" dedi.