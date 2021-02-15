Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti.
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve oyun pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi, kıraathane de mühürlendi.
Polis ekipleri, kumar oynayan 6 kişiye ise 18 bin 900 TL ceza uyguladı.
Eyüpsultan'da spor salonu çöktü! İşte felaketin boyutu...Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.