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15.02.2021 - 12:35 | | DHA

Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Bursa’da polis ekiplerinin kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenledi. İçeride kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı. İş yeri ise mühürlendi.

Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve oyun pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi, kıraathane de mühürlendi.

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