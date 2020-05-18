MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kumar oynarken basıldılar! Perdenin arkasına saklandı
ABONE OL
18.05.2020 - 12:30 | | DHA

Kumar oynarken basıldılar! Perdenin arkasına saklandı

Bursa’da, polis ekipleri, son bir haftada 7 iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan kişilere ve işletmecilere ceza uyguladı. Bir kişi ise perdenin arkasına saklanmasına rağmen polise yakalandı.

Kumar oynarken basıldılar! Perdenin arkasına saklandı

SON 1 HAFTADA 7 OPERASYON

Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 7 iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, söz konusu iş yerlerine son 1 haftada düzenlediği baskınlar sonucunda toplam 101 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 318 bin 150 TL ceza uyguladı. Ayrıca, kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye de 36 bin 750 TL cezası kesildi. İş yerlerinde kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun miktarlarının bulunduğu defterlere de el konulurken, 6 iş yeri işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan bir kişi de baskında yakalandı.

Ayrıca baskında bir kişinin perdelerin arkasına saklanması da dikkat çekti. Perdenin arkasına saklanan kişiyi polis ekipleri yakalarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte Türkiye'nin havadaki kahramanlarıSağlık çalışanları koronavirüse karşı karada destan yazarken, yurt dışındaki Kovid-19 ve diğer hastalar da büyük özveriyle ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor. Milliyet, ambulans uçakta görev yapan 6 kişilik ekibin Ankara-Riyad, Riyad-Cidde, Cidde-Adana ve Adana-Ankara hattındaki 16 saati aşan zorlu çalışmasına eşlik etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan Bayramı ne zaman başlar? Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) 2020 hangi günler?

Ramazan Bayramı ne zaman başlar? Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) 2020 hangi günler?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

MSB duyurdu: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

MSB duyurdu: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Sıradaki Haber