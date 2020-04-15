15.04.2020 - 14:22 | | DHA
Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza
Kütahya’da, polis ekiplerince baskın yapılan eski dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 liralık para cezası uygulandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan eski derneğe ait binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla binaya baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadığı belirlenen 14 kişiyi yakaladı.
Ekipler, bu kişilere 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 liralık para cezası kesti. 14 kişi hakkında, adli soruşturma da başlatıldı. Eski dernek binasında kumarhane işlettiği belirlenen 2 kişi hakkında ise ayrıca soruşturma açıldı.
Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.